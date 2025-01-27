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20:34, 27 января 2025Бывший СССР

Канада ввела санкции против жены Лукашенко

МИД Канады сообщил о санкциях против жены Лукашенко
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Канада ввела санкции против жены президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины. Об этом сообщило МИД страны.

Всего в новый санкционный список попало десять новых белорусских физических лиц и 12 юридических. МИД Канады сообщает, что такие меры введены «в ответ на нечестные выборы в Беларуси 26 января».

Их обвиняют в коррупции и нарушениях прав человека. Ведомство не собщило, по каким именно эпизодам вменяются санкции.

Ранее Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии Игоря Карпенко и еще нескольких физлиц. Под ограничения Лондона также попали начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) республики Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич.

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