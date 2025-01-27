Великобритания ввела санкции против главы белорусского ЦИК Игоря Карпенко

Великобритания ввела санкции против главы белорусского ЦИК Игоря Карпенко и еще нескольких физлиц. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте британского правительства.

Помимо этого, под ограничения попали начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич. Кроме того, санкции коснулись начальника СИЗО № 1 Андрея Цедрика, начальника тюрьмы № 1 Павла Казакова и начальника исправительной колонии № 11 Виктора Дубровки.

Ранее МИД России осудил заявления представителей Евросоюза и ОБСЕ, назвавших голосование в Белоруссии фиктивным. Как отметили в ведомстве, выражающие осуждение не присутствовали на выборах, поэтому их слова противоречат «не только профессиональной этике, но и здравому смыслу».