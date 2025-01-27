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18:44, 27 января 2025Бывший СССР

Великобритания ввела санкции против главы белорусского ЦИК

Великобритания ввела санкции против главы белорусского ЦИК Игоря Карпенко
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Великобритания ввела санкции против главы белорусского ЦИК Игоря Карпенко и еще нескольких физлиц. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте британского правительства.

Помимо этого, под ограничения попали начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич. Кроме того, санкции коснулись начальника СИЗО № 1 Андрея Цедрика, начальника тюрьмы № 1 Павла Казакова и начальника исправительной колонии № 11 Виктора Дубровки.

Ранее МИД России осудил заявления представителей Евросоюза и ОБСЕ, назвавших голосование в Белоруссии фиктивным. Как отметили в ведомстве, выражающие осуждение не присутствовали на выборах, поэтому их слова противоречат «не только профессиональной этике, но и здравому смыслу».

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