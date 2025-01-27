В МИД осудили заявления стран Запада о выборах в Белоруссии

МИД России осуждает заявления ЕС и ОБСЕ о фиктивности выборов в Белоруссии

Россия приветствует успешное проведение выборов президента в Белоруссии 26 января и осуждает критику стран Запада. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

«В Москве приветствуют успешное проведение очередных президентских выборов в Республике Беларусь, на которых, по предварительным данным ЦИК, уверенно победил действующий глава государства А.Г. Лукашенко», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также осудили заявления представителей Европейского союза (ЕС) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), назвавших голосование в Белоруссии фиктивным. Министерство пишет, что осуждающие на выборах не присутствовали, поэтому их заявления противоречат «не только профессиональной этике, но и здравому смыслу».

Ранее генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев заявил, что граждане Белоруссии, выступающие против итогов выборов президента в республике за рубежом, потеряли связь с политической обстановкой в республике. «Я хочу сказать, что многие из них потеряли чувство реальности, они не чувствуют настроения в самой Белоруссии», — рассказал он.