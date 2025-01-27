Протесты против итогов выборов в Белоруссии объяснили утратой чувства реальности

Лебедев: Протестующие против выборов в Белоруссии потеряли чувство реальности

Граждане Белоруссии, выступающие за границей против итогов выбора президента, потеряли связь с политической обстановкой в республике. Протесты против результатов белорусских выборов объяснил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Я хочу сказать, что многие из них потеряли чувство реальности, они не чувствуют настроения в самой Белоруссии», — заявил Лебедев.

Он выразил уверенность, что многие из протестующих выходят на пикеты за деньги, а не из патриотических чувств.

26 января в Белоруссии прошли выборы президента. На них с результатом более 86 процентов голосов победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.