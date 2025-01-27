Телезвезда Кайли Дженнер снялась в кожаном бюстгальтере для рекламы бренда Khy

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в откровенном наряде для рекламы новой коллекции одежды собственного бренда Khy. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых предстала в черных капроновых колготках, кожаном бюстгальтере и трусах с высокой посадкой. Кроме того, она накинула на плечи длинный плащ и примерила остроносые туфли на шпильках.

На размещенных кадрах можно заметить, что визажисты сделали знаменитости макияж с акцентом на губы, нанеся на них нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в объемную небрежную прическу.

Ранее сообщалось, что папарацци заметили Кайли Дженнер в микроплатье на горнолыжном курорте.