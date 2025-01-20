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11:59, 20 января 2025Ценности

Кайли Дженнер заметили в микроплатье на горнолыжном курорте

Телезвезда Кайли Дженнер в черном микроплатье прошлась по горнолыжному курорту
Екатерина Ештокина

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Телезвезда Кайли Дженнер в микроплатье прошлась по горнолыжному курорту в Аспене, США, и попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы заметили 27-летнюю знаменитость на прогулке с шестилетней дочерью Сторми, когда они направлялись на ужин к сестре Дженнер Кендалл. Для данного случая знаменитость выбрала черное ультракороткое платье и шубу.

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Помимо этого, она дополнила образ капроновыми колготками и туфлями на высоких каблуках. В то же время свою дочь Дженнер одела в кожаные штаны, серебристую куртку-бомбер и ботинки на высокой подошве.

Ранее в январе Кайли Дженнер едва не оголилась на «Золотом глобусе». Знаменитость появилась на мероприятии в серебристом винтажном платье люксового бренда Versace из коллекции 1999 года.

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