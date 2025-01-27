Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы из США

Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами. Об этом сообщил Белый дом, передает Reuters.

В том числе колумбийские власти согласились на возвращение сограждан на американских самолетах. Отмечается, что в связи с этим ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции не вступят в силу до тех пор, пока Богота соблюдает соглашение о депортационных рейсах.

В то же время визовые санкции в отношении колумбийских чиновников и усиленные проверки на американской границе для граждан Колумбии останутся, пока первый самолет с высланными из США мигрантами не приземлится.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро объяснил, почему развернул американские военные самолеты, перевозившие колумбийских мигрантов. По его словам, мигрант не является преступником и заслуживает того, чтобы с ним обращались с достоинством, которого заслуживает человек. Кроме того, он потребовал, чтобы возвращение колумбийцев происходило на гражданских самолетах.