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06:41, 27 января 2025Мир

Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы

Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы из США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Колумбия согласилась принимать рейсы с депортируемыми из США мигрантами. Об этом сообщил Белый дом, передает Reuters.

В том числе колумбийские власти согласились на возвращение сограждан на американских самолетах. Отмечается, что в связи с этим ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции не вступят в силу до тех пор, пока Богота соблюдает соглашение о депортационных рейсах.

В то же время визовые санкции в отношении колумбийских чиновников и усиленные проверки на американской границе для граждан Колумбии останутся, пока первый самолет с высланными из США мигрантами не приземлится.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро объяснил, почему развернул американские военные самолеты, перевозившие колумбийских мигрантов. По его словам, мигрант не является преступником и заслуживает того, чтобы с ним обращались с достоинством, которого заслуживает человек. Кроме того, он потребовал, чтобы возвращение колумбийцев происходило на гражданских самолетах.

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