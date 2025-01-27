Коммунальщики хотели убрать опасное дерево и уронили его на машину россиянина

В Челябинске коммунальщики хотели спилить опасную березу и уронили ее на машину

В Челябинске коммунальщики хотели убрать с дороги потенциально опасное дерево, но уронили его на припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

Инцидент произошел рядом с жилым комплексом на улице Дмитрия Неаполитанова. Работники ЖКХ хотели убрать проблемную березу, чтобы она в случае непогоды не рухнула на автомобили. Когда коммунальщики начали спиливать дерево, то не смогли его удержать, и оно упало на одну из припаркованных напротив машин. У стоявших рядом авто сработала сигнализация.

За несколько секунд до инцидента около машин прошел мужчина. Однако, по словам очевидцев, никто из находившихся рядом людей не пострадал.

Ранее коммунальщик из Шатуры решил устранить лужу на дороге с помощью лопаты. Рабочего, борющегося с последствиями осадков необычным способом, заметили в районе дома №18 на улице Школьной. На видео рабочий зачерпывает воду лопатой и выливает ее на ближайший газон.