Стоимость самой дешевой квартиры в Новой Москве подсчитали

«Метриум»: Самая доступная квартира в Новой Москве обойдется в 4,4 млн руб.

Самое доступное жилье в пределах Новой Москвы обойдется в 4,4 миллиона рублей. Такую сумму «Газете.Ru» назвали в компании «Метриум».

Дешевле всего на сегодня, по данным фирмы, оказалась 19-метровая квартира во Внуково. Также бюджетные варианты на столичном рынке представлены двумя объектами в поселении Филимоновское площадью 23,4 и 21,1 квадратного метра. Их стоимость составляет 4,7 миллиона рублей.

Согласно статистике, новостройки в Новой Москве стоят в среднем на 23 процента дешевле, чем в исторической части мегаполиса. Несмотря на низкий ценник такие квартиры могут похвастаться современной инфраструктурой. «Проблемой остается только удаленность от МКАД», — добавляет управляющий директор компании Руслан Сырцов, подчеркивая, однако, быстрое развитие транспортной сети Новой Москвы. Большая часть предложения на новых территориях столицы сосредоточена в Коммунарке (55,5 процента). Здесь за последние годы построили и спроектировали десять станций метро.

По подсчетам компании, за 2024 год ассортимент первичного жилья в Новой Москве сократился на 7 процентов, до 19,5 тысячи лотов. Снизился и спрос — число сделок уменьшилось на 3 процента в сравнении с 2023 годом. В среднем «квадрат» в таких квартирах и апартаментах оценивается в 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно о подорожании в России элитного жилья. За год такие объекты выросли в цене на 20,4 процента. Средняя стоимость элитного квадратного метра по итогам 2024-го составила 2,69 миллиона рублей.