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12:30, 27 января 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала «сказкой про белого бычка» слова о пользе одного средства для здоровья

Врач Елена Малышева заявила, что соляные лампы не приносят пользы здоровью
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале оценила эффективность одного средства для здоровья. В выпуске программы, доступном на сайте телеканала, она назвала сказкой утверждения о том, что соляные лампы приносят пользу здоровью.

Соведущий Малышевой, офтальмолог Михаил Коновалов, рассказал, что существует представление, согласно которому пары гималайской соли, из которой выполнена лампа, полезны для пациентов с болезнями легких. Однако иммунолог Андрей Продеус заявил, что ряд исследований показал неэффективность такой терапии для больных.

«Это все сказка про белого бычка. Она отвергнута», — подчеркнула Малышева, говоря об эффективности соляных ламп. При этом, по словам врача, от лампы исходит приятное розовое свечение, которое поможет человеку расслабиться в конце рабочего дня.

Ранее Малышева развеяла всеобщее заблуждение о крупах. Она заявила, что гречка, вопреки представлениям, не более полезна, чем пшеничная крупа.

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