Малышева развеяла всеобщее заблуждение о крупах

Врач Малышева заявила, что гречка не полезнее, чем пшеничная крупа

Врач и телеведущая Елена Малышева развеяла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале популярный миф о крупах. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

Один из экспертов программы, повар и специалист по русской кухне заявил, что старается есть пшеничную крупу не чаще раза в неделю. При этом он добавил, что регулярно ест гречку, так как она полезнее.

«Это вообще всеобщее заблуждение. Разницы ноль примерно», — рассказала Малышева.

Ранее врач дала россиянам совет, защищающий от запоров. По словам доктора, для защиты от этого состояния необходимо пить много воды.

До этого Малышева закрыла споры о том, вредны ли яйца. Она отметила, что для здоровья безопасно съедать одно яйцо в день.