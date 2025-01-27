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11:57, 27 января 2025Мир

Маск объяснил лидерство США по приему антидепрессантов в мире

Маск: Врачи в США назначают чрезмерно много антидепрессантов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brizmaker / Shutterstock / Fotodom

США — лидер по приему антидепрессантов в мире, поскольку американские врачи назначают слишком много лекарств данного вида. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

Маск прокомментировал пост пользователя, который задался вопросом, почему антидепрессанты так популярны в США. «Чрезмерно много прописывают», — ответил Маск.

Отмечается, что пользователь также добавил таблицу, в которой приведен рейтинг стран по количеству приема антидепрессантов на 1000 человек. Согласно ее данным, первое место в мире занимают США с 110 пациентами, принимающими препараты для лечения и профилактики депрессии, на 1000 человек.

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона. Предприниматель также сопроводил публикацию картой с «новым наименованием» пролива между Францией и Англией.

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