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12:12, 26 января 2025Мир

Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал Джорджа Вашингтона

Маск предложил назвать Ла-Манш каналом имени Джорджа Вашингтона
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Американский предприниматель Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона. Об этом он написал в соцсети X.

«Новое название для воды, разделяющей Англию и Францию», — написал Маск, приложив к публикации карту с «новым наименованием».

Ранее США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Залив, как отметили в МВД страны, является «одним из важнейших активов в истории и экономике страны» и «краеугольным камнем роста нации». Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики пришло в восторг от переименования залива.

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