Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал Джорджа Вашингтона

Маск предложил назвать Ла-Манш каналом имени Джорджа Вашингтона

Американский предприниматель Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона. Об этом он написал в соцсети X.

«Новое название для воды, разделяющей Англию и Францию», — написал Маск, приложив к публикации карту с «новым наименованием».

Ранее США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Залив, как отметили в МВД страны, является «одним из важнейших активов в истории и экономике страны» и «краеугольным камнем роста нации». Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики пришло в восторг от переименования залива.