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09:30, 27 января 2025Силовые структуры

Мать найденного в чемодане в Перми девятилетнего мальчика отправится под суд

В Перми будут судить мать, убившую сына и выбросившую его тело в чемодане
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Пермский краевой суд рассмотрит дело в отношении 34-летней Ирины Шатовой — матери девятилетнего мальчика, которого нашли в чемодане. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Шатовой по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

12 июля в чемодане на мусорной свалке в Перми обнаружили девятилетнего мальчика со множественными колото-резаными ранениями и следами удушения. В сети также появились кадры, на которых видно, как женщина худощавого телосложения идет с чемоданом по ночному городу.

Следствие установило, что Шатова удушила своего сына, после чего нанесла ему колото-резаные раны. Затем женщина убрала тело в чемодан и перенесла его к мусорным контейнерам в центре города.

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