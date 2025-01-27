Мать найденного в чемодане в Перми девятилетнего мальчика отправится под суд

В Перми будут судить мать, убившую сына и выбросившую его тело в чемодане

Пермский краевой суд рассмотрит дело в отношении 34-летней Ирины Шатовой — матери девятилетнего мальчика, которого нашли в чемодане. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Шатовой по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

12 июля в чемодане на мусорной свалке в Перми обнаружили девятилетнего мальчика со множественными колото-резаными ранениями и следами удушения. В сети также появились кадры, на которых видно, как женщина худощавого телосложения идет с чемоданом по ночному городу.

Следствие установило, что Шатова удушила своего сына, после чего нанесла ему колото-резаные раны. Затем женщина убрала тело в чемодан и перенесла его к мусорным контейнерам в центре города.