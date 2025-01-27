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11:53, 27 января 2025Бывший СССР

Медведчук предрек конфликт на Украине и после отстранения Зеленского

Медведчук: отстранение Зеленского не приведет к миру на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Отстранение президента Владимира Зеленского от власти не принесет Украине мир. Такое заявление сделал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в колонке для портала «Смотрим».

«Устранение Зеленского вовсе не будет означать установления мира на Украине. <…> Мир украинским гражданам могут принести только российские войска, поскольку новые правители Украины от Зеленского отличаться принципиально не будут», — написал Медведчук.

По его словам, у власти в Киеве находится партия войны, спонсируемая Вашингтоном и Лондоном, а устранение Зеленского может стать поводом обострения конкуренции между британским и американским лобби.

Помимо этого, Медведчук заявил о слабости украинских переговорных позиций, ввиду истощения страны и потери Зеленским своей легитимности.

Ранее политик заявил, что возрождение украинского народа возможно только в составе России, а Владимира Зеленского не интересуют проблемы сограждан. По его словам, в положении украинского народа украинского лидера интересуют только деньги, потому, чем больше страдания украинцев, тем больше Зеленский может получить средств от стран Запада.

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