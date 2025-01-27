Минобороны России показало кадры ловли дронов ВСУ в сети

Минобороны РФ показало кадры применения дронов-сеткометов против дронов ВСУ

Военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» использовали малые дроны с сеткометами для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как российский беспилотник выстреливает сеткой по дронам ВСУ, после чего те падают на землю. «Поймали в сети», — сообщается в публикации военного ведомства.

Ранее в сети появились кадры, как российский штурмовик прикладом автомата отбил дрон ВСУ со взрывчаткой. Военный находится на лечении, получив небольшие осколочные ранения.