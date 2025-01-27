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11:03, 27 января 2025Россия

В Минпросвещения отреагировали на инцидент с ударившей по лицу ребенка учительницей

Минпросвещения: В КБР учительницу, ударившую по лицу школьника, отстранили
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Преподавателя, которая ворвалась в класс и ударила по лицу ученика в школе Кабардино-Балкарской Республики (КБР), отстранили от работы. Об этом, реагируя на инцидент в образовательном учреждении, заявили в Минпросвещения российского региона, передает РИА Новости.

«К нам обратилась мать пострадавшего школьника. В тот же день управлением образования местной администрации Урванского муниципального района по факту инцидента инициирована служебная проверка», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что пока проверка продолжается, учительница отстранена от работы. Других данных о ситуации в министерстве не привели.

27 января в сети появилось видео, на котором учительница избила школьника во время урока. Преподавательница младших классов во время занятия ворвалась в чужой кабинет и набросилась на одного из учеников, так как дети мешали ей вести занятие.

ЖЗЛ
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