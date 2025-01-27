Российская учительница ворвалась в чужой класс, избила ученика и попала на видео

В Кабардино-Балкарии учительница младших классов избила школьника во время урока

В школе номер 3 в городе Нарткала в Кабардино-Балкарии учительница избила школьника во время урока, инцидент попал на видео. Кадры публикует издание Baza в Telegram.

Как сообщил портал, преподавательница младших классов во время занятия ворвалась в чужой кабинет и набросилась на одного из учеников, так как те мешали ей вести занятие. Женщина стала избивать одного из — как она посчитала — зачинщиков хулиганства и нанесла ему серию ударов по корпусу и лицу.

Отмечается, что педагога уже отстранили от работы, в школе проводится проверка.

Ранее российскую учительницу обвинили в избиении ребенка с аутизмом.