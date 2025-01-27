Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:01, 27 января 2025Экономика

Москвичам пообещали аномальное окончание месяца

Синоптик Леус: В Москве в конце января будет на 9-11 градусов теплее нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

С понедельника, 27 января, и как минимум до начала февраля температура воздуха в Москве будет бить рекорды. Аномальное окончание месяца жителям столицы пообещали синоптики центра погоды «Фобос», пишет портал MSK1.

«В понедельник в столице пройдут небольшие дожди, а температура повысится до плюс четырех-шести градусов, что выше суточного рекорда, который для 27 января составляет плюс три градуса и установлен в 1914 году», — поделился информацией ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус. Согласно прогнозам синоптиков, примерно такие же показатели столбиков термометров — в пределах трех-шести градусов тепла, что на 9-11 градусов выше нормы — будут держаться до конца января. Так, во вторник, 28 января, ожидается плюс три-пять градусов и осадки, а в среду, 29 января — аналогичная температура, но без осадков. По словам Леуса, столь теплый период в дни, когда, как правило, фиксируются самые низкие температуры зимы, не имеет аналогов в метеорологической истории Москвы. Кроме того, погода в начале февраля с большой долей вероятности также может побить прошлые температурные рекорды, заключили специалисты.

Ранее синоптик Александр Шувалов предрек возвращение русской зимы «в щадящем режиме» 2-3 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги

      Испанские десантники получат новые минометы EIMOS

      Гамлет, Барабайка и Тереза отправились в колонию за обман российских пенсионеров

      Пассажирка отказалась уступить место у окна в самолете ребенку и стала звездой в сети

      Путин высказался о бедности в России

      ЕС ввел санкции против трех граждан России за якобы осуществление кибератак

      В российском регионе осудят банду за похищение людей и вымогательство

      Названы кандидатки на роль Бритни Спирс в байопике

      Москвичам пообещали аномальное окончание месяца

      Врач раскрыл неожиданную опасность частого использования антисептиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше