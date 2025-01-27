Москвичам пообещали аномальное окончание месяца

Синоптик Леус: В Москве в конце января будет на 9-11 градусов теплее нормы

С понедельника, 27 января, и как минимум до начала февраля температура воздуха в Москве будет бить рекорды. Аномальное окончание месяца жителям столицы пообещали синоптики центра погоды «Фобос», пишет портал MSK1.

«В понедельник в столице пройдут небольшие дожди, а температура повысится до плюс четырех-шести градусов, что выше суточного рекорда, который для 27 января составляет плюс три градуса и установлен в 1914 году», — поделился информацией ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус. Согласно прогнозам синоптиков, примерно такие же показатели столбиков термометров — в пределах трех-шести градусов тепла, что на 9-11 градусов выше нормы — будут держаться до конца января. Так, во вторник, 28 января, ожидается плюс три-пять градусов и осадки, а в среду, 29 января — аналогичная температура, но без осадков. По словам Леуса, столь теплый период в дни, когда, как правило, фиксируются самые низкие температуры зимы, не имеет аналогов в метеорологической истории Москвы. Кроме того, погода в начале февраля с большой долей вероятности также может побить прошлые температурные рекорды, заключили специалисты.

Ранее синоптик Александр Шувалов предрек возвращение русской зимы «в щадящем режиме» 2-3 февраля.