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16:50, 27 января 2025Экономика

Москвичам назвали срок возвращения русской зимы

Синоптик Шувалов: Русская зима в щадящем режиме вернется в Москву 2-3 февраля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Матюшина/Коммерсантъ

Небольшие морозы вернутся в столичный регион не раньше 2-3 февраля. Такой срок прихода настоящей зимней погоды назвал жителям Москвы и области руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

До этого в столице не будет снега, а температура воздуха будет превышать климатическую норму на 10-12 градусов, уточнил синоптик. «Русская зима, скорее всего, будет, но в щадящем режиме, в легком исполнении. 2-3 февраля вернутся отрицательные температуры, в ночные часы они могут достигать 3-8 градусов ниже нуля, дневная температура будет порядка минус 2-3 градусов. Все это произойдет, по предварительным прогнозам, 2-3 февраля. Вернется и снег, которого мы не увидим до конца января», — рассказал Шувалов.

В текущем месяце погода продолжит быть серой и промозглой, практически все дни будет стоять положительная температура. По словам метеоролога, речь идет об очень высоких значениях для зимы — практически каждый день будут устанавливаться новые рекорды.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве и области практически полностью исчез снежный покров. Единственный бастион зимы сохранился в Тушино — там высота сугробов достигает трех сантиметров.

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