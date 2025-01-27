Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:30, 28 января 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали возвращение щадящих морозов

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение щадящих морозов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В первую неделю февраля в Москву и столичный регион вернутся небольшие морозы, спрогнозировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о погодных изменениях в ближайшие дни.

«Прогнозы говорят о том, что у нас от оттепели к небольшим морозам переход произойдет 2-3 февраля. После очень теплой погоды вернутся морозы порядка 3-8 градусов мороза в ночные часы и 2-3 градусов в дневные часы. Первая пятидневка февраля будет именно такой, небольшой снег, скорее всего, опять ляжет», — сказал он.

Надолго ли или быстро сойдет, пока трудно сказать, но первая пятидневка [февраля] опять вернет нам зимнюю погоду. Но не полноценную, а русскую зиму в щадящем режиме

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

27 января в Москве был побит температурный рекорд, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Термометры на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6 часам утра зафиксировали температуру воздуха плюс 3,5 градуса. 111 лет назад, в 1914 году, воздух в этот день прогревался всего до 3,0 градуса выше нуля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон обвинил США в попытках убить Путина

      Голландец рассказал о появившихся после переезда в Россию привычках

      Москвичам спрогнозировали возвращение щадящих морозов

      В офисе Зеленского захотели поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

      Макаревич опроверг финансирование ВСУ

      В России захотели ликвидировать фонд помощи трансгендерам

      В 2025 году россияне смогут забрать все пенсионные накопления разом. Какое условие необходимо соблюсти для этого?

      Названо последствие возможного снижения возраста мобилизации на Украине

      Тигр растерзал женщину после объявления властей об успехах в борьбе с хищниками

      Названо лучшее время для ужина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше