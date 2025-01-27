Москвичам спрогнозировали возвращение щадящих морозов

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение щадящих морозов

В первую неделю февраля в Москву и столичный регион вернутся небольшие морозы, спрогнозировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о погодных изменениях в ближайшие дни.

«Прогнозы говорят о том, что у нас от оттепели к небольшим морозам переход произойдет 2-3 февраля. После очень теплой погоды вернутся морозы порядка 3-8 градусов мороза в ночные часы и 2-3 градусов в дневные часы. Первая пятидневка февраля будет именно такой, небольшой снег, скорее всего, опять ляжет», — сказал он.

Надолго ли или быстро сойдет, пока трудно сказать, но первая пятидневка [февраля] опять вернет нам зимнюю погоду. Но не полноценную, а русскую зиму в щадящем режиме Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

27 января в Москве был побит температурный рекорд, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Термометры на опорной столичной метеостанции ВДНХ к 6 часам утра зафиксировали температуру воздуха плюс 3,5 градуса. 111 лет назад, в 1914 году, воздух в этот день прогревался всего до 3,0 градуса выше нуля.