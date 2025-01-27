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15:50, 27 января 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в конце января

Синоптик Шувалов: До февраля в Москве не предвидится ни морозов, ни снегопадов
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

До февраля в Москве не ожидаются ни морозы, ни снегопады. Своим прогнозом на конец месяца с RTVI поделился руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

На этой неделе, с 27 января по 2 февраля, в Москве погода будет в основном пасмурной и мрачной. Серьезных осадков в мегаполисе не предвидится — небольшие, в пределах пары миллиметров, дожди возможны лишь в среду-четверг и продлятся недолго. «Можно даже зонт не открывать», — обещает синоптик.

Аналогичная погода будет в большинстве регионов средней полосы России, где в ближайшее время, по прогнозам Шувалова, будет побито немало температурных рекордов. Так, к примеру, в воскресенье 26 января на территории от Санкт-Петербурга до Курска было поставлено 12 рекордов тепла. Рекордно высокие показатели накануне выдали Рязань и Тула. «В дальнейшем география этих рекордов просто расширится, добавятся центральные и восточные области. В конечном итоге это выразится в том, что для очень многих городов средней полосы России январь 2025 года станет самым теплым за весь период наблюдений», — обещает метеоролог.

Ранее Москва побила температурный рекорд более чем вековой давности. Утром 27 января столбики столичных термометров остановились у отметки в 3,5 градуса тепла. Последний раз такой же теплый конец января фиксировался в 1914 году — тогда воздух прогревался до 3 градусов выше нуля.

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