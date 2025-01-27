Москвичам пообещали пять температурных рекордов на этой неделе

Синоптик Позднякова: На этой неделе в Москве потеплеет до плюс 8 градусов

Столица рискует побить пять температурных рекордов всего за неделю. Такое развитие событий в разговоре с «Комсомольской правдой» допустила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В последнюю неделю января температура в городе пойдет вверх, преодолев средние показатели прошлых лет на 9-11 градусов. Как предполагает синоптик, за эти дни температура в Москве может преодолеть целых пять температурных рекордов. Потепление начнется с понедельника, 27 января — тогда столбики термометров достигнут плюс 4-6 градусов. К четвергу воздух прогреется уже до плюс 8 градусов, что вполне соответствует климатической норме весны, обещает Позднякова.

Ранее Москва побила температурный рекорд более чем вековой давности. Утром 27 января столбики столичных термометров остановились у отметки в 3,5 градуса тепла. Последний раз такой же жаркий конец января фиксировался в 1914 году — тогда воздух прогревался до 3 градусов выше нуля.