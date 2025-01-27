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11:48, 27 января 2025Силовые структуры

МВД объявило в розыск российского математика Михаила Вербицкого

Внесенного в реестр экстремистов математика Вербицкого объявили в розыск
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

МВД объявило в розыск российского математика Михаила Вербицкого (внесен в реестр экстремистов и террористов). Об этом в понедельник, 27 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в отношении Вербицкого возбуждено и расследуется уголовное дело о призывах к терроризму. Дело на математика завели из-за того, что он призывал к ударам по России. Вербицкий критиковал правительство России и специальную военную операцию и выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле».

10 января Росфинмониторинг внес Михаила Вербицкого в список экстремистов и террористов.

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