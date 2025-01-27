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17:56, 27 января 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о страхе Зеленского перед госпереворотом

Политолог Бортник: Зеленский боится госпереворота
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Президент Украины Владимир Зеленский опасается госпереворота и свержения. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник на своем YouTube-канале.

По его словам, украинское правительство на всякий случай обрабатывает те политические силы внутри страны, которые потенциально могут предложить альтернативу или выступить в качестве альтернативной точки входа для мирного плана президента США Дональда Трампа.

Бортник добавил, что на случай торгов по условиям урегулирования конфликта Зеленский убирает «параллельные колонны», которые могут поддержать требования Трампа. С этим политолог связал и волны обысков у украинских чиновников.

Ранее результаты социологического опроса украинцев, проведенного компанией Socis, показали, что Зеленский получил «полный карт-бланш» от населения на ведение мирных переговоров. СМИ заключили, что, согласно результатам опроса, «после начала переговоров вряд ли будет Майдан».

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