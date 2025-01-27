На Украине рассказали о получении Зеленским «карт-бланша» на мирные переговоры

Соцопрос Socis: Зеленский получил «карт-бланш» от украинцев на мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский получил «полный карт-бланш» от населения на ведение мирных переговоров. Об этом пишет «Украинская правда», публикуя результаты социологического опроса украинцев компании Socis.

Издание отмечает, что согласно этому опросу, за последнее время резко возросло количество украинцев, которые хотели бы немедленных переговоров и остановки конфликта. Оно приводит график, который показывает, что в декабре 2024 года число жителей Украины, которые склоняются к поиску компромиссного решения с привлечением иностранных лидеров, выросло до 50,6 процентов. За приостановку боевых действий по линии боевого соприкосновения выступили 19,5 процентов респондентов. Оба варианта ответа стали почти в два раза популярнее с февраля прошлого года.

В феврале среди украинцев также было вдвое больше сторонников продолжения боевых действий до выхода на границы 1991 года — в декабре их стало 14,7 процентов. Незначительно поменялось число желающих продолжать боевые действия до выхода на границы до 23 февраля 2022 года (с 11 процентов до 10,2 процентов). Издание заключило, что согласно результатам опроса, «после начала переговоров вряд ли будет Майдан».

Ранее в Верховной Раде заподозрили Зеленского в желании сорвать переговоры после слов о президенте России Владимире Путине. Депутат Александр Дубинский рассказал, что Зеленский пытался рассорить Путина и президента США Дональда Трампа.