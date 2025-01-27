Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:23, 27 января 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о получении Зеленским «карт-бланша» на мирные переговоры

Соцопрос Socis: Зеленский получил «карт-бланш» от украинцев на мирные переговоры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский получил «полный карт-бланш» от населения на ведение мирных переговоров. Об этом пишет «Украинская правда», публикуя результаты социологического опроса украинцев компании Socis.

Издание отмечает, что согласно этому опросу, за последнее время резко возросло количество украинцев, которые хотели бы немедленных переговоров и остановки конфликта. Оно приводит график, который показывает, что в декабре 2024 года число жителей Украины, которые склоняются к поиску компромиссного решения с привлечением иностранных лидеров, выросло до 50,6 процентов. За приостановку боевых действий по линии боевого соприкосновения выступили 19,5 процентов респондентов. Оба варианта ответа стали почти в два раза популярнее с февраля прошлого года.

В феврале среди украинцев также было вдвое больше сторонников продолжения боевых действий до выхода на границы 1991 года — в декабре их стало 14,7 процентов. Незначительно поменялось число желающих продолжать боевые действия до выхода на границы до 23 февраля 2022 года (с 11 процентов до 10,2 процентов). Издание заключило, что согласно результатам опроса, «после начала переговоров вряд ли будет Майдан».

Ранее в Верховной Раде заподозрили Зеленского в желании сорвать переговоры после слов о президенте России Владимире Путине. Депутат Александр Дубинский рассказал, что Зеленский пытался рассорить Путина и президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Калифорнии хотят отделиться от США. Возможно ли это и чем грозит Америке?

      Суд приостановил выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

      На вооружении ВСУ заметили мини-«Град» на шасси «Хамви»

      Укрепление курса рубля объяснили

      МИД России заявил протест послу Молдавии

      На Украине попытались объяснить слова Буданова об угрозе существованию страны

      Критиковавший СВО российский хоккеист захотел сыграть за сборную

      Москвичам рассказали о погоде в конце января

      В России похоронили маршировавшего по Красной площади спецназовца СВО с краповым беретом

      Вероятность выхода Калифорнии из состава США оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше