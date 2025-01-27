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21:53, 27 января 2025Мир

На Украине восхитились позицией Орбана

Журналистка Панченко восхитилась встречей премьера Венгрии с делегацией Грузии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко восхитилась встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с прибывшей в Венгрию делегацией Грузии во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили. Свое мнение она высказала в соцсети X.

Она назвала смелым шагом позицию Орбана, идущую вразрез с общеевропейской политикой. «Быть на стороне справедливости в 2025 году — это очень смело», — отметила репортер.

Делегация Грузии прилетела в Венгрию 26 января. После этого Орбан заявил, что выражает поддержку спикеру грузинского парламента в борьбе за суверенитет республики. По его словам, бюрократам в Брюсселе и сети Джорджа Сороса пора прекратить нападки на Грузию.

В 2024 году министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Грузия не захотела быть второй Украиной, поэтому выбрала мир с Россией. Глава МИД отметил, что грузинский народ принял четкое решение на парламентских выборах.

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