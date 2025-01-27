На Украине захотели ввести санкции против Порошенко

На Украине создали петицию с требованием ввести санкции против Порошенко

На Украине создали петицию с требованием ввести санкции против бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Информация об этом появилась на сайте электронных петиций Украины.

Открытое голосование инициировано со стороны граждан. Согласно документу, Порошенко обвиняется в создании Партии Регионов (партия другого экс-президента страны Виктора Януковича), торговле с Россией, поддержке нахождения Черноморского флота в Крыму до 2014 года и связях с Русской православной церковью (РПЦ).

Для рассмотрения инициативы правительством Украины необходимо набрать 25 тысяч голосов. Сейчас под ней подписалось около 1800 человек. Порошенко петицию пока не комментировал.

Ранее Порошенко оценил приход к власти в США республиканца Дональда Трампа. По словам экс-президента Украины, новый глава Белого Дома станет для Киева одновременно вызовом и шансом.