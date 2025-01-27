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23:13, 27 января 2025Бывший СССР

На Украине захотели взыскать активы исполнительного директора «России Сегодня»

Минюст Украины решил взыскать активы исполнительного директора «России Сегодня»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Минюст Украины обратился в суд с требованием взыскать активы исполнительного директора медиагруппы «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что Минюст захотел конфисковать активы Вышинского из-за поддержки присоединения Крыма к России, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также на Украине исполнительного директора «России Сегодня» обвинили в поддержке специальной военной операции (СВО).

27 января Минюст обратился с требованием о конфискации активов в суд.

«Министерство юстиции заявило к взысканию активы, которые находятся в прямом владении Вышинского, а именно: два объекта недвижимости, два транспортных средства, а также принадлежащие ему доли в уставном капитале ООО “Интерселект” и ООО “Новостком Эксперт” », — сообщили в Минюсте.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС договорились продлить широкомасштабные санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт одобрит это решение в зависимости от того, получит ли он гарантии обеспечения своей энергетической безопасности.

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