На Украине заявили о волне задержаний мэров по всей стране

Ассоциация городов Украины (АГУ) выразила протест против массовых задержаний мэров по всей стране. Организация направила обращение в связи с этой ситуацией президенту страны Владимиру Зеленскому, об этом сообщается в Telegram-канале АГУ.
«Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться. Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году», — указано в обращении.
В качестве примера ассоциация привела отстранение от должности и заключение под домашний арест мэра Нетишина в связи с покупкой администрацией дронов для военных подразделений. Другие случаи — задержание мэра Дрогобыча из-за празднования Дня Соборности, арест мэра Ирпеня «за законный выезд за границу отца-одиночки».
В АГУ подчеркнули, что это лишь часть примеров того, как в первом месяце года избранных гражданами руководителей смещают при помощи сфабрикованных дел.