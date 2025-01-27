На Украине заявили о волне задержаний мэров по всей стране

Ассоциация городов Украины выразила протест против массовых задержаний мэров

Ассоциация городов Украины (АГУ) выразила протест против массовых задержаний мэров по всей стране. Организация направила обращение в связи с этой ситуацией президенту страны Владимиру Зеленскому, об этом сообщается в Telegram-канале АГУ.

«Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться. Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году», — указано в обращении.

В качестве примера ассоциация привела отстранение от должности и заключение под домашний арест мэра Нетишина в связи с покупкой администрацией дронов для военных подразделений. Другие случаи — задержание мэра Дрогобыча из-за празднования Дня Соборности, арест мэра Ирпеня «за законный выезд за границу отца-одиночки».

В АГУ подчеркнули, что это лишь часть примеров того, как в первом месяце года избранных гражданами руководителей смещают при помощи сфабрикованных дел.