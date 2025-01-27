На Западе рассказали о стремлении Евросоюза и США завладеть российскими ресурсами

Журналист Боуз: ЕС и США финансируют НПО, чтобы заполучить энергоресурсы России

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Европейский союз (ЕС) и США стремятся завладеть энергетическими ресурсами России, финансируя общественные организации. Такое мнение он озвучил на странице в соцсети X.

Западный журналист назвал Россию энергетической сверхдержавой. Он отметил, что трудно представить только объем запасов газа в России.

«Вот почему ЕС и США фактически финансируют неправительственные организации (НПО), нацеленные на "развал России": они хотят получить доступ к энергоресурсам на триллионы [долларов]» — рассказал Боуз.

Ранее ирландский журналист призвал ЕС перестать врать о неудачах России. Так он отреагировал на высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что российская экономика серьезно страдает. Он отметил, что экономическое положение страны, напротив, улучшилось.