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10:27, 27 января 2025Бывший СССР

На западе Украины после взрыва начался пожар на объекте инфраструктуры

Глава ОГА Онищук: В Ивано-Франковской области загорелся объект инфраструктуры
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leo Correa / AP

В Ивано-Франковской области на западе Украины начался пожар на объекте инфраструктуры. Об этом сообщила глава областной государственной администрации (ОГА) Светлана Онищук в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инфраструктура загорелась после взрыва. «Зафиксировано возгорание. На месте работают соответствующие службы», — говорится в сообщении местных властей.

При этом, как отметила Онищук, сообщений о пострадавших не поступало. Она также призвала местных жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области Украины взрыв повредил промышленное предприятие. Как сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Лысак, также повреждения получила инфраструктура, расположенная в Самарском районе в Днепропетровске (украинское название города — Днепр).

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