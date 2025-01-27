В Днепропетровской области сообщили о разрушении промышленного предприятия

Глава ОВА Лысак сообщил о разрушении предприятия в Днепропетровской области

В Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«[В Никопольском районе] имеются разрушения на территории промышленного предприятия», — написал глава ОВА региона.

По словам Лысака, также повреждения получила инфраструктура, расположенная в Самарском районе в Днепропетровске (украинское название города — Днепр). В результате никто не пострадал.

В ночь на 27 января стало известно о взрывах, раздавшихся в Днепропетровске. Также сообщалось о взрывах в Черкасской области Украины.