В Днепре раздались взрывы

«Страна.ua»: В Днепре прогремели взрывы

В Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине прозвучали взрывы. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

Сообщается, что город подвергся атаке беспилотников, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Взрывы также прогремели в районе Черкасс.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве, после которых произошел пожар на территории производственного объекта. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Кроме того, в тот же день взрывы были слышны в Староконстантинове Хмельницкой области.