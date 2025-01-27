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00:43, 27 января 2025Бывший СССР

В Днепре раздались взрывы

«Страна.ua»: В Днепре прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине прозвучали взрывы. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

Сообщается, что город подвергся атаке беспилотников, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Взрывы также прогремели в районе Черкасс.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве, после которых произошел пожар на территории производственного объекта. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Кроме того, в тот же день взрывы были слышны в Староконстантинове Хмельницкой области.

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