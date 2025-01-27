На Западе заявили о стратегическом и психологическом поражении ВСУ в ДНР

Меркурис: ВС РФ нанесли ВСУ стратегическое и психологическое поражение в ДНР

Российские военные нанесли Вооруженным силам Украины (ВСУ) стратегическое и психологическое поражение в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Это огромное психологическое и стратегическое поражение для Украины. Фактически это катастрофа», — отметил он, комментируя данные о том, что ВС РФ взяли под контроль Великую Новоселку и продвинулись в Дзержинске.

По словам западного эксперта, населенный пункт Великая Новоселка удерживал остатки украинской обороны на юго-западе Донбасса, а его взятие открывает российским войскам выход к Днепру.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские военные продвинулись в Дзержинске (украинское название — Торецк). Согласно картам проекта, бойцы ВС РФ заняли территории в северной части города. Кроме того, отмечается, что войска Российской армии наступают в районе населенных пунктов Андреевка и Новоелизаветовка.