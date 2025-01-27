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09:02, 27 января 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о продвижении российских войск в Дзержинске

DeepState: Российские военные продвинулись в Дзержинске в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись в Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

Как видно на карте проекта, бойцы Вооруженных сил России заняли территории в северной части города. Кроме того, отмечается, что войска Российской армии наступают в районе населенных пунктов Андреевка и Новоелизаветовка.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские войска заняли практически всю территорию Дзержинска. По словам одного из российских военных, бои продолжаются в северной части города.

Кроме того, окончательный вывод подразделений Вооруженных сил Украины из города предрек бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он отметил, что украинские войска уже практически потеряли город.

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