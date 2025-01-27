Главному российскому производителю самолетов понадобились деньги

ОАК сообщил о намерении провести допэмиссию акций стоимостью 545 млрд рублей

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) собирается вынести на внеочередное собрание акционеров вопрос о дополнительной эмиссии акций номинальным объемом 545,1 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА Новости.

Допэмиссию акций бизнес проводит, когда ему нужны деньги для погашения долгов, решения финансовых проблем, расширения производства или повышения других трат, в том числе зарплат сотрудников.

ОАК, являющаяся главным производителем гражданских самолетов в России, не уточнила, на какие цели потратит средства. В случае реализации планов уставной капитал корпорации вырастет приблизительно на 200 процентов.

Приоритетное право выкупа новых акций получат обладатели обыкновенных акций ОАК пропорционально уже имеющемуся количеству. Если они не воспользуются возможностью, то далее нереализованные ценные бумаги вправе приобрести госкорпорация «Ростех», Росимущество и госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Основными проектами ОАК в последние годы являются импортозамещенная версия ближнемагистрального самолета SSJ-100, которая получила название SJ-100, и среднемагистральный самолет МС-21. Компания неоднократно переносила сроки начала поставок лайнеров перевозчикам, в частности, в отношении МС-21 наладить коммерческое производство хотели еще в 2016 году.

На прошлой неделе глава «Ростеха» (головная компания ОАК) Сергей Чемезов рассказал об очередной задержке. Теперь поставки в авиакомпании МС-21 ожидаются в 2026 году, хотя еще осенью речь шла о 2025-м. К настоящему времени ни МС-21, ни SJ-100 не совершили первого полета в той комплектации, в которой они должны пойти в серийное производство.