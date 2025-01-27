Найден подтверждающий смерть блогерши Лены Миро документ

Опубликован документ, подтверждающий смерть блогерши Лены Миро

В России ликвидировали ИП известной российской блогершы Елены Мироненко, известной в сети как Лена Миро. Документ, подтверждающий ее смерть, опубликовало издание Baza в Telegram.

По данным издания, 24 января в России ликвидировали ИП Елены Мироненко. В качестве причины указано: «Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».

Информация о смерти Лены Миро распространилась в СМИ в апреле 2024 года. Утверждалось, что блогерша попала в ДТП в США, после чего впала в кому и затем скончалась. Однако в сети также распространилось мнение, что блогерша могла инсценировать свою смерть.

Миро прославилась в 2010-е годы благодаря скандальным публикациям в ЖЖ («Живом Журнале») — в своем блоге она высмеивала звезд, писала о похудении и светской жизни.