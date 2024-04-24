Погибла скандальная блогерша Лена Миро. Она была легендой Рунета, за посты ее ненавидели все звезды

Смерть известной блогерши Елены Миро до сих пор официально не подтверждена

В СМИ широко распространилась информация о смерти известной российской блогерши Лены Миро (настоящее имя — Елена Мироненко). Утверждается, что она попала в ДТП в США, после чего впала в кому и затем скончалась. Миро прославилась в 2010-е годы благодаря скандальным публикациям в ЖЖ («Живом Журнале») — в своем блоге она высмеивала звезд, писала о похудении и светской жизни.

О смерти Миро сообщили Telegram-каналы

О том, что Миро ушла из жизни в возрасте 42 лет, одним из первых сообщил Telegram-канал Admin.Anshlak, публикующий новости и слухи о звездах. О смерти блогерши каналу сообщил подписчик.

Есть близкий друг, родители которого хорошо знают и общаются до сих пор с родителями Лены Миро. Да он и сам с ней по молодости общался, пока не переехал. В Америке она попала в ДТП, долгое время пролежала в коме, а недавно скончалась Admin.Anshlak Telegram-канал

Телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которой приписывают дружбу с Миро, заявила в своем Telegram-канале, что точной информации о смерти блогерши нет. «Официальные источники, любые какие-то источники, которые имеют отношение к Лене, никаких комментариев не давали», — заявила она. Водонаева выразила надежду на то, что новость о Миро не подтвердится.

А бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев, утверждавший, что знаком с Миро, заверил, что блогерша жива — однако не предоставил никаких доказательств своих слов.

Фото: @lenamyro

Последний пост в аккаунтах Миро в ЖЖ и во «ВКонтакте» был опубликован в конце марта 2023 года. Тогда она объявила о закрытии блога.

Все рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Все меняется, и все требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет? Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет Лена Миро блогерша

В описании профиля Миро в ЖЖ также указано, что в последний раз журнал обновлялся 19 марта 2024 года.

Миро критиковала полных людей и высмеивала звезд

Миро зарегистрировала блог в ЖЖ в 2010 году. Изначально она была известна под ником miss-tramell. В описании ее блога говорилось: «Меня читают красивые люди».

Блогерша стала известна прежде всего благодаря публикациям, в которых она в провокационном тоне высказывалась на различные темы. Один из первых скандалов из-за ее постов разгорелся в 2011 году. Тогда Миро заявила, что чуть не сбила на автомобиле пожилую женщину, и предложила избавить Москву от «мерзотнейших старух» — сделать въезд и вход в центр столицы платным. Пост блогерши вызвал скандал, а СМИ обратили внимание на то, что ранее Миро показывала в блоге партбилет «Единой России».

Журналисты выяснили, что блогерша действительно состояла в партии, однако там задумались о ее исключении за нарушение партийной дисциплины. Сама же Миро в интервью KP.RU назвала свой пост провокацией, целью которой было привлечь внимание к «правовому нигилизму на дорогах». «Мне это нужно было для скандала», — прокомментировала она нашумевшую публикацию.

Миро также пропагандировала фитнес и осуждала людей с лишним весом. Несколько раз она выступила на эту тему на телевидении — в ток-шоу «Пусть говорят» и «Говорим и показываем».

Толстые твари не любят правду. Их возмущает, что кто-то трахается, что красивых женщин хотят и мы востребованы Лена Миро блогерша

Блогерша в язвительной форме критиковала звезд. Так, продюсера Яну Рудковскую она называла «бабой», которая «страшно боится, что в ней не признают девочку», а телеведущую Ксению Бородину — бородавкой и «идеальным воплощением серости общей фекальной массы». Она высмеивала телеведущую Ксению Собчак, модель Ирину Шейк, актрису Кристину Асмус и не только. Ее публикации регулярно цитировали СМИ и другие блогеры, резкие замечания Миро вызывали бурные возмущения и ожесточенные споры.

Тем не менее блог Миро пользовался популярностью. Блогерша уверяла, что в сутки его посещают от 200 тысяч уникальных пользователей, и называла себя «самым читаемым человеком в России». При этом вокруг ее блога ходило множество слухов: пользователи подозревали, что тексты за Миро пишет ее возлюбленный-журналист или же специально нанятые авторы

Помимо ведения блога, Миро выпустила несколько книг — в частности, книгу «Школа» по мотивам известного российского сериала о подростках, а также «Мальвина и скотина» о девушке, вышедшей замуж за олигарха. Кроме того, Миро писала книги о фитнесе и похудении.

Фото: @lenamyro

Миро вышла замуж за американца

Мироненко практически ничего не рассказывала о своей биографии. Известно, что она родилась 24 июня 1981 года в Старом Осколе, окончила Воронежский государственный университет. По данным СМИ, Мироненко какое-то время жила в Великобритании и училась в Кембриджском университете. Также утверждается, что будущая блогерша работала переводчиком-синхронистом в Москве.

В 2010-е годы Мироненко приписывали роман с основателем журнала «Эксперт» и экс-гендиректором издания «Сноб» Андреем Шмаровым. Однако в январе 2018 года издание StarHit заявило, что блогерша вышла замуж за американца Ричарда, с которым познакомилась в Таиланде. Издание ссылалось на публикацию в соцсетях свекрови блогерши.