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23:00, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о смерти российской блогерши

Популярная российская блогерша Лена Миро умерла

Фото: Unsplash

Популярная российская блогерша Лена Миро умерла. Об этом сообщает Super в Telegram-канале.

Она была популярна в сети благодаря своим едким текстам о знаменитостях на LiveJournal.

По информации источников издания, блогер якобы попала в ДТП в Америке, после чего впала в кому, затем она скончалась. Мать Лены летала на похороны, однако отец отказался.

Ранее Лена Миро подняла на смех хвастовство бизнесвумен Оксаны Самойловой роскошной жизнью. До этого она высмеяла внешний вид телеведущей Ксении Бородиной. Раскритиковала Миро и новый имидж поп-исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой.

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      Юлия Мискевич
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