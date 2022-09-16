Российская блогерша подняла на смех хвастовство Самойловой роскошной жизнью

Блогерша Лена Миро подняла на смех хвастовство Оксаны Самойловой роскошной жизнью

Популярная российская блогерша Лена Миро подняла на смех хвастовство бизнесвумен Оксаны Самойловой роскошной жизнью. Соответствующим мнением она поделилась в своем аккаунте на блог-платформе «Живой журнал».

Пользовательница сети, блог которой насчитывает около 10 тысяч подписчиков, обратила внимание на последние публикации жены рэпера Джигана в соцсетях. В сторис знаменитость рассказала о сумме, которую она заплатила за вызов врача в Дубае. «Сегодня все в порядке, кроме одного: вызов доктора обошелся в 150 тысяч рублей! Офигеть. Не знаю, что мне там накапали, но чувствую себя хорошо», — написала она.

По мнению Миро, предпринимательница стремится показать аудитории свою финансовую состоятельность, поскольку не может избавиться от «менталитета бедного человека, который стесняется собственной бедности». Автор поста напомнила читателям о том, что Самойлова также регулярно демонстрирует фанатам наряды люксовых брендов и другие предметы роскоши.

«Самойлова, Блиновская и другие персонажи из нашей полусветской тусовки, демонстрируя свои мнимые или реальные траты, на самом деле выставляют на всеобщее обозрение публики исключительно свои комплексы, — считает Миро. — При любых деньгах они будут пытаться доказать всем и каждому, что деньги у них есть. Смешно, конечно».

В августе бизнесвумен Оксана Самойлова показала реакцию супруга, рэпера Джигана, на подаренный ею роскошный автомобиль в честь его 37-летия. Блогерша приобрела минивэн Mercedes-Benz V-класса, стоимость которого начинается от 10 миллионов рублей. На размещенных кадрах артист расцеловывает фотографию супруги, которую разместили на капоте машины.