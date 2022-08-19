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Российская блогерша подняла на смех внешний вид Бородиной

Блогерша Лена Миро подняла на смех грудь телеведущей Ксении Бородиной из-за морщин
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: @borodylia

Популярная российская блогерша Лена Миро подняла на смех внешний вид телеведущей Ксении Бородиной. Соответствующим постом она поделилась в своем аккаунте на блог-платформе «Живой журнал».

Пользовательница сети, блог которой насчитывает около 10 тысяч подписчиков, высказалась по поводу новых видео ведущей реалити-шоу «Дом-2». Телезвезда опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) несколько роликов. На размещенных кадрах Бородина запечатлена в купальнике фиолетового цвета и с собранными в пучок волосами.

По мнению Миро, на груди у телезвезды большое количество пигментных пятен и морщин. «Бородиной — всего 39 лет, но у нее — декольте пожившей женщины. Высушенная загаром и усыпанная пигментными пятнами кожа напоминает пергамент. Повсюду — заломы морщин», — заявила блогерша.

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Кроме того, автор материала обратила внимание на то, что на лице у знаменитости видны признаки старения, а именно птоз и сниженный тургор кожи. «А все потому, что Ксюндель любит курить и загорать. Живя в 21 веке, травить себя никотином и ультрафиолетом, — это быть крайне не умным человеком. И то, и другое разрушает коллагеновые волокна», — отметила Миро.

В заключение пользовательница сети рассказала, что она сама всегда наносит на лицо и на зону вокруг глаз крем с SPF-защитой.

Ранее Ксения Бородина раскритиковала мужчин, которые предпочитают носить на отдыхе плавки. Знаменитость посетовала на то, что мужчины в возрасте после 40 лет продолжают носить данную пляжную одежду.

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Карина Черных
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