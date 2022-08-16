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Бородина раскритиковала мужчин в плавках словами «это зашквар»

Телеведущая Ксения Бородина обругала 40-летних мужчин за плавки словами «это зашквар»

Фото: @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала мужчин, которые предпочитают носить на отдыхе плавки, словами «это зашквар». Своими размышлениями на данную тему она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис несколько видео, на которых посетовала на то, что мужчины в возрасте после 40 лет продолжают носить плавки. При этом она отметила, что радуется за поколение молодых людей, которые понимают, что данная вещь подходит не всем.

«Хочу порадоваться за тех, кому до 40 лет и кто понял, что плавки для мужика — это немного зашквар», — высказалась звезда и поинтересовалась у других женщин, уместно ли носить мужчинам в упомянутом возрасте данный предмет гардероба.

Ранее Ксения Бородина раскритиковала американскую певицу Бритни Спирс за публикацию снимков в откровенных образах. Знаменитость разместила несколько фотографий иностранной исполнительницы, на которых последняя запечатлена топлес, а также полностью обнаженной.

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Карина Черных
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Бородина раскритиковала мужчин в плавках словами «это зашквар»
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