Российская блогерша раскритиковала новый имидж Бузовой

Блогерша Лена Миро раскритиковала наращенные волосы певицы Ольги Бузовой

Популярная российская блогерша Лена Миро раскритиковала новый имидж поп-исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой. Соответствующим постом она поделилась в своем аккаунте на блог-платформе «Живой журнал».

Пользовательница сети высказалась по поводу прически певицы, которая в середине июля нарастила волосы и сделала окрашивание, частично став шатенкой. Результаты своего преображения она продемонстрировала на снимках в соцсетях, которые впоследствии оценила Миро.

По мнению автора публикации, Бузова следует тенденциям из 2007 года, которые уже перестали быть актуальными. Вместо этого юзерша порекомендовала знаменитости обратить внимание на новую возлюбленную Тимати, модель Валентину Иванову, которая, напротив, сделала короткую стрижку.

«Вот к какому качеству волос нужно стремиться! А не пришивать волосню с чужих голов на залысины и не забивать на свои волосы ни в коем случае!» — подчеркнула блогерша.

Ранее Ольга Бузова выступила на фестивале VKFest, который состоялся в московском парке Горького, и подверглась критике в сети. Поп-исполнительница вышла на сцену в облегающем комбинезоне с анималистичным принтом, оформленном кристаллами и обнажающими тело вырезами.