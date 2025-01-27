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07:24, 27 января 2025Экономика

Найден способ преодоления энергокризиса в Приднестровье

«Ъ»: для преодоления энергокризиса в Приднестровье могут задействовать Венгрию
Вячеслав Агапов

Фото: Hannah Wagner / dpa / Global Look Press

Для преодоления энергокризиса в Приднестровье могут задействовать венгерские компании MOL и MVM. О найденном способе со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

«Молдовагаз» ведет переговоры с предприятиями из Венгрии о возможных закупках газа для Приднестровья. Речь идет о поставках до конца марта—начала апреля, при этом вероятные маршруты и цену поставок еще не сообщают. Известно, что Приднестровью требуется порядка трех кубометров газа в сутки.

По словам Виталия Ермакова из ВШЭ, что свободных объемов топлива ни у MOL, ни у кого-либо другого нет — газ для Приднестровья придется дополнительно закупать по высокой цене. Кроме того, пропускная способность газопровода Яссы—Кишинев недостаточна для полноценной замены российского газа, ее достаточно лишь чтобы по минимуму обеспечить газом Приднестровье зимой и избежать гуманитарной катастрофы.

«С точки зрения экономики это иррационально, но здесь действует политическая логика — любым способом отложить финансовый коллапс», — пояснил он.

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Поставки газа в Приднестровскую Молдавскую республику были остановлены с 1 января после того, как истек контракт «Газпрома» на транзит газа через Украину. Молдавия отказывается помогать поставкам газа в Приднестровье при содействии России, так как считает их нарушением санкционного режима и национального законодательства.

Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян предупредил, что энергетический кризис в Приднестровье грозит обернуться энергетической катастрофой. Через 10-15 дней в регионе закончатся все запасы газа и угля для производства электроэнергии. «Ситуация меняется не по дням, а по часам», — отметил он.

Глава региона Вадим Красносельский 24 января заявил, что запасы газа в Приднестровье полностью закончатся уже через два дня и ситуация в непризнанной республике станет еще хуже. По его словам, уже сейчас в условиях зимы в некоторых квартирах десять градусов тепла. С учетом того, теплоэнергетика в ПМР газифицированная, проживать в таких условиях станет невозможно. При этом Красносельский уверен, что газ в республику можно поставить хоть завтра, но его не пропускает Молдавия.

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