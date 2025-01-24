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10:57, 24 января 2025Экономика

Газ в Приднестровье закончится через два дня

Глава Приднестровья Красносельский сообщил об оставшихся на два дня запасах газа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Через два дня в Приднестровье полностью закончатся запасы газа, даже того, что остается в трубе, и ситуация в непризнанной республике станет еще хуже. Об этом в эфире российского телеканала заявил глава региона Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

По его словам, уже сейчас в условиях зимы в некоторых квартирах десять градусов тепла. С учетом того, теплоэнергетика в ПМР газифицированная, проживать в таких условиях станет невозможно.

При этом Красносельский уверен, что газ в республику можно поставить хоть завтра, но его не пропускает Молдавия. Политик считает, что именно Кишинев виноват в сложившейся ситуации.

Ранее госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан рассказал, что власти республики предлагают Тирасполю организовать поставки газа, закупленного на европейских биржах, но тот отказывается от помощи. По данным чиновника, тестовую партию топлива приобрели в Болгарии, но далее дело не пошло.

В то же время Молдавия отказывается помогать поставкам газа в Приднестровье при содействии России, поскольку такие действия нарушают санкционный режим и национальное законодательство. Президент республики Майя Санду напомнила, что «Газпром» является мажоритарным акционером «Молдовагаза» и имеет все возможности, чтобы поставлять газ через него, но выбирает непрозрачные схемы через третью сторону, что вызывает сомнения в намерениях.

Глава государства выразила сожаление по поводу того, что Приднестровье отказывается принимать помощь, и предположила, что таким образом Россия манипулирует ситуацией в регионе в своих целях. Поставки газа в регион остановлены с 1 января после того, как истек контракт «Газпрома» на транзит газа через Украину.

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