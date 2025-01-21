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13:20, 21 января 2025Экономика

Молдавия предложила Приднестровью европейский газ по рыночным ценам

Госсекретарь Молдавии Боросан сообщил о предложении Тирасполю европейского газа
Дмитрий Воронин

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии предлагают Приднестровью (ПМР) газ с Европейской фондовой бирже по рыночной цене. Об этом госсекретарь министерства энергетики этой постсоветской страны Константин Боросан заявил после того, как руководство непризнанной республики согласилось осуществлять закупки через компанию «Молдовагаз». Об этом сообщает ТАСС.

По словам молдавского чиновника, тестовую партию топлива на бирже Болгарии приобрели успешно, но в Тирасполе «отказались от помощи». Он также подчеркнул, что газа, закупаемого для Приднестровья на европейских биржах, будет достаточно только для внутреннего потребления региона, но не для выработки электроэнергии, которой ПМР на 80 процентов обеспечивает Молдавию.

«Мы понимаем, что закупаемые объемы покроют только потребности левого берега», — сказал Боросан в эфире Радио Молдова.

Ранее стало известно, что Россия пообещала поставлять газ Тирасполю в рамках гуманитарной помощи, но власти Молдавии не пропускают его, называя такой формат незаконным. Вскоре после того, как «Газпром» остановил прокачку из-за долгов «Молдовагаза», из Кишинева стали звучать заявления о намерении использовать энергетический кризис «реинтеграции» Приднестровья.

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