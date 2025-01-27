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02:01, 27 января 2025Забота о себе

Назван лучший возраст для вступления в брак

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alvin Mahmudov / Unsplash

Американский сексолог Саранш Джайн назвал лучший возраст для вступления в брак. Его мнение цитирует издание news18.com.

По словам эксперта, с биологической точки зрения не существует точного возраста, в котором лучше всего заключать брак. «Тем не менее исследования часто указывают на возраст от 25 до 30 лет как на золотую середину. К этому времени большинство людей достигают полной физической и гормональной зрелости. Это может способствовать более стабильным и приносящим удовлетворение сексуальным отношениям в браке», — объяснил он. Также, добавил сексолог, в этом возрасте люди часто уже достигли финансовой независимости.

Как отметил Джайн, в возрасте от 20 до 30 лет у людей развиваются сильное чувство собственного достоинства и эмоциональный интеллект, это может привести к более здоровому общению и навыкам разрешения конфликтов, необходимым для прочного партнерства. Кроме того, пары, вступающие в брак в этом возрасте, часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности своим союзом. При этом идеальный возраст для вступления в брак все же сильно варьируется в зависимости от личных, культурных и религиозных факторов, добавил сексолог.

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Однако все же лучший возраст для создания семьи — тот, в котором человек испытывает готовность разделить свою жизнь с кем-то другим, подчеркнул Джайн. «Брак — это не гонка; это путешествие. Потратьте время, чтобы подготовить себя эмоционально, умственно и финансово к этому обязательству на всю жизнь», — заключил он.

Ранее психотерапевт Пейшенс М. Чигодора и ее коллега, семейный консультант Луиза Уитни, раскрыли влияние пандемии коронавируса на брак и семью. По их мнению, одни семьи не выдержали наступивших финансовых трудностей, другие распались из-за давно копившихся проблем.

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