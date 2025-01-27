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13:29, 27 января 2025Экономика

Названы главные покупатели российского сыра

Агроэкспорт: 52 % поставок российского сыра за рубеж пришлось на Казахстан
Дмитрий Воронин

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Российский экспорт сыра вырос в 2024 году на 22 процента, достигнув 33 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на предварительные оценки экспертов сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Главными зарубежными покупателями отечественного сыра в прошлом году они назвали Казахстан (52 процента), Белоруссию (15 процентов) и Узбекистан (12 процентов).

Отмечается, что рост в 4,5 раза год к году показали поставки в Китай. По данным таможенников КНР, страна закупила в РФ около 440 тонн продукции стоимостью около двух миллионов долларов.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Россия за 10 лет увеличила производство сыра в два раза, доведя выпуск продукции до 800 тысяч тонн (данные за 2023 год). Следующей задачей отрасли глава ведомства назвала развитие бренда российского сыра на мировом рынке, где он, по ее словам, «может занять свою нишу, успешно конкурируя со многими известными марками».

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