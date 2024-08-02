Стало известно о перспективах российского сыра на мировом рынке

Глава Минсельхоза заявила об удвоении производства сыра в России за 10 лет

Россия за 10 лет после введенного в августе 2014 года продэмбарго увеличила производство сыра в два раза, теперь ему предстоит укрепить позиции и на глобальном уровне, рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут, посетившая сырный фестиваль в Подмосковье. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

По словам Лут, в прошлом году выпуск российского сыра превысил 800 тысяч тонн, а российские сыровары не только обеспечивают внутренний рынок качественной продукцией, но и развивают экспорт.

«Следующая задача — развитие бренда российского сыра на мировом рынке, где он может занять свою нишу, успешно конкурируя со многими известными марками», — высказалась министр о перспективах усиления поставок сыра за рубеж.

Ранее российские туристы назвали Кострому городом с самым вкусным сыром. Такой ответ на соответствующий вопрос дали 30 процентов участников исследования. На второй позиции среди регионов РФ по результатам опроса оказалась Адыгея, набравшая 20 процентов голосов.